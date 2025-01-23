Литва призвала Германию ускорить поставки танков Leopard-2

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене на встречк с министром обороны Германии Борисом Писториусом призвала ускорить поставки заказанных ранее танков Leopard-2, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Я попросила министра обороны Германии оценить возможность при более ранних выплатах ускорить поставку (танков Leopard-2 - ИФ), чтобы полностью обучить наших солдат до их прибытия. Это было бы огромным шагом вперед, поскольку общая платформа бронетехники позволит повысить уровень взаимодействия литовских и немецких вооруженных сил", - сообщила Шакалене.

"Это критически важно для модернизации возможностей литовской армии и укрепления безопасности региона", - добавила она.

Контракт на поставку Берлином Вильнюсу 44 танков Leopard-2 был подписан в середине декабря 2024 года, его реализация планируется до 2030 года. "Соглашение о покупке танков Leopard является крупнейшим контрактом в истории Литвы", - комментировала ранее литовский министр обороны.