Министр обороны Литвы подписал соглашение о постоянном присутствии в стране бригады ВС ФРГ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас подписал в Берлине соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией, сообщила пресс-служба литовского военного ведомства.

Соглашение регулирует правовой статус германских вооруженных сил, гражданских служащих и членов их семей в Литве, а также предоставление гражданских услуг.

Документ определяет порядок прибытия и выезда германских военных из Литвы, способы доступа к объектам литовской военной инфраструктуры и другие практические вопросы. Он предусматривает возможность для германских солдат создать военные склады и столовые, военную почту, радиостанцию, автошколы и военно-медицинские учреждения.

Межправительственное соглашение подписали Кащюнас, замминистра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский статс-секретарь министерства иностранных дел Тобиас Линднер.

"Это историческое подписание, необходимое для перевода немецкой бригады на постоянное присутствие в Литве. Это еще один важный шаг на пути к практической реализации этого проекта и доказательство непоколебимой приверженности Германии обеспечению безопасности Литвы. Наша цель остается неизменной - создать наилучшие условия для немецких солдат и членов их семей и к концу 2027 года иметь немецкую бригаду в Литве. Это поднимет безопасность нашей страны на новый уровень и усилит сдерживание и оборону НАТО", - заявил через пресс-службу Кащюнас.

"Военные территории и объекты Литовской Республики, предоставленные германской бригаде Lietuva, будут использоваться только с согласия Литовской Республики с соблюдением суверенитета Литовской Республики и требований правовых актов. Полигон Руднинкай, где будет служить основная часть германской бригады, является не военной базой другой страны, а военной территорией Литовской Республики, которую будут использовать солдаты германской бригады, литовской армии, а также солдаты других союзников по НАТО", - подчеркнул глава Минобороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, "поскольку число немецких солдат, прибывающих в Литву, постепенно растет, они временно будут пользоваться инфраструктурой литовской армии под Вильнюсом - в Неменчине и Рокантишкес".

В декабре 2023 года Литва и Германия подписали план действий, который остается важным ориентиром для реализации этого проекта. В апреле основная часть германской бригады разместилась в Вильнюсе, на полигоне Руднинкай началось строительство военного городка, продолжаются другие работы по подготовке военной и гражданской инфраструктуры.