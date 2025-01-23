Рютте призвал США продолжить поставки вооружения Киеву, а Европу - заплатить за них

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в четверг заявил, что европейские страны будут должны заплатить за вооружение, если США продолжат его поставки Украине, сообщают европейские СМИ.

"Если новая администрация Трампа захочет продолжить поставки Украине, используя свой оборонно-промышленный комплекс, то счет оплатят европейцы. Я абсолютно уверен в этом, нам придется задуматься над тем, чтобы это делать", - сказал Рютте, выступая в четверг "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, "нам нужно, чтобы США продолжали быть вовлечены" в процесс поддержки Киева.

Рютте в очередной раз повторил, что, по его мнению, нужно "наращивать, а не сворачивать поддержку Украины".

В декабре на тот момент избранный президент США Дональд Трамп заявил, что активно работает над поиском решения конфликта на Украине. При этом он предупреждал, что Украина, возможно, не будет при его администрации получать так много военной помощи, как сейчас.



