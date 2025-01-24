Рубио подтвердил приверженность США НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио обозначил приоритеты внешней политики президента США Дональда Трампа и подтвердил приверженность Вашингтона Североатлантическому альянсу, сообщил американский госдепартамент.

"Рубио подтвердил приверженность США НАТО и важность сохранения альянса для международной безопасности", - говорится в сообщении о состоявшейся телефонной беседе Рубио с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Собеседники обсудили важность наличия союзников, способных обеспечивать оборону стран альянса, и реальное распределение расходов на оборону внутри НАТО.

Стороны также отметили необходимость мирного решения украинского конфликта и высказались в пользу тесного сотрудничества и взаимопонимания между Евро-Атлантическим и Индо-Тихоокеанским регионами.

Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, считая, что они выделяют недостаточно средств на нужды обороны. В четверг он, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.