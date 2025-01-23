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Молдавия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение 2025"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Молдавия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение 2025". Об этом заявил в четверг на пресс-конференции директор общественного телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

"Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. Оно было принято после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем. Мы начали проводить национальный отбор, в ходе которого были выявлены определенные проблемы, включая снижение интереса зрителей и общего качества произведений и художественного исполнения. Этот факт вызвал негативное восприятие среди специалистов и общественности, что подчеркивает необходимость существенной реформы процесса отбора", - заявил Дурнеску.

Он подчеркнул, что взнос за участие Молдавии, озвученный Европейским вещательным союзом (EBU), составляет 21 486 евро, а не 176 тысяч евро, как об этом писала пресса. Тем не менее, он согласился, что конкурс "Евровидение" требует значительных затрат, в том числе на организацию национального финала, постановку шоу, продвижение артистов, проезд и проживание команды, сценическое оформление, техническое оборудование и другие сопутствующие расходы.

"Moldova 1 перераспределит ресурсы, запланированные для участия в "Евровидении" в этом году, на другие проекты. Несмотря на отказ от участия в соревновании, телеканал Moldova 1 будет транслировать в прямом эфире два полуфинала и финал, который в этом году пройдет в Швейцарии", - подчеркнул Корнелиу Дурнеску.

По итогам прослушивания 18 января 12 артистов и групп прошли в национальный финал "Евровидения-2025". Молдавия принимала участие в "Евровидение" на протяжении последних 19 лет. Лучший результат показала группа SunStroke Project в 2017 году, заняв третье место. Известная молдавская группы Zdob si zdub заняла шестое место в 2005 году и седьмое место - в 2022 году.

"Евровидение" в 2025 году пройдет в швейцарском Базеле.

Молдавия
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