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"Евровидение-2025" выиграл представитель Австрии JJ

"Евровидение-2025" выиграл представитель Австрии JJ
JJ из Австрии выходит на сцену во время открытия финала 69-го конкурса "Евровидение" в Базеле, Швейцария.
Фото: picture alliance via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Победителем международного конкурса "Евровидение" стал певец JJ, представляющий Австрию, с песней Wasted Love.

Финал конкурса прошел в субботу в швейцарском городе Базель.

Согласно голосованию жюри и зрителей, представитель Австрии набрал 436 баллов в финале конкурса. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль (357).

Третье место по итогам голосования досталось представителю Эстонии Томми Кэшу (356). В первую пятерку также вошли Швеция и Италия.

Впервые Австрия одержала победу в конкурсе в 1966 году, первое место получил Удо Юргенс с песней Merci, Chérie. Вторую победу в 2014 году стране принесла Кончита Вурст.

Швейцария принимает конкурс в 2025 году благодаря победе Nemo с песней The Code на конкурсе предыдущего года, проходившем в Мальмё, Швеция.

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Россия в "Евровидении" не участвует.

Евровидение Базель Швейцария
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