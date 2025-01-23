Тирасполь обвинил Кишинев в воспрепятствовании поставкам газа в Приднестровье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский обвинил Кишинев в воспрепятствовании поставкам газа в регион "ради политических дивидендов" в видеообращении к президенту Молдавии Майе Санду в четверг.

"В Приднестровье создалась критическая ситуация именно из-за вас. Именно вы дискриминируете приднестровских граждан в части подачи тепла и электроэнергии. Вы боитесь своего электората", - сказал Красносельский. Он назвал "неправдой" утверждения Санду о том, что Кишинев не препятствует поставкам газа в регион.

Глава ПМР поручил подготовить письмо во все авторитетные международные организации, в том числе в ООН, "о попытках дискриминации Молдавией населения Приднестровья, заработать на этом какие-то политические дивиденды, нажиться на горе приднестровского народа".

Глава ПМР призвал и молдавских политиков "одуматься и перестать заниматься интригами и спекуляциями", а западных политиков - "не становиться адвокатами молдавской власти".

Кроме того, Красноселький раскритиковал предложение Украины предоставить уголь в качестве топлива для Молдавской ГРЭС в Приднестровье. По его словам, "это газовый уголь, на котором станция не может работать, а нужен антрацит".

Накануне Санду заявила, что компетентные органы Молдавии изучают возможность поставок газа в Приднестровье через компанию "Молдовагаз". Комментируя заявления Красносельского о том, что левобережье готово закупать газ через "Молдовагаз", она сказала, что для этого "Молдовагаз" должно покупать газ на рынке и доставить его в Приднестровский регион, а компания "Тираспольтрансгаз" должна оплатить газ и транспортировку. Санду подчеркнула, что Кишинев не препятствует поставкам газа в Приднестровье, а "нынешний энергетический кризис вызван искусственно Кремлем, чтобы поссорить два берега Днестра".

С 1 января "Газпром" прекратил поставку газа в Приднестровье. "Газпром" обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен долг в размере $709 млн. В свою очередь, премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставке газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года сроком на пять лет, Молдавия не имеет задолженностей. Кроме того, власти Молдавии не признают долг, ссылаясь на результаты международного аудита.