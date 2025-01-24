Глава Приднестровья заявил, что газ в республике закончится через пару дней

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Запасы газа в Приднестровье, которая не получает российский газа с 1 января, закончатся через несколько дней, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в интервью "России 24" (ВГТРК).

По его словам, газ у Тирасполя закончится к концу января, "через пару дней буквально".

Краносельский также утверждает, что компания "Молдовагаз" уже пять дней не может пропустить газ в Приднестровье из-за "политизации процесса".

Он сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность поставок в Приднестровье газа в объеме до 3 млн кубометров в сутки (до конца декабря поставлялось 5,7 млн кубометров - ИФ).

"На сегодняшний день мы говорим об объеме в 3 млн в сутки. Это тот объем, который необходим для жизни Приднестровья, для выработки электроэнергии для Приднестровья и для теплоэнергетики, других объемов не оговаривается пока на сегодняшний день", - сказал Красносельский.

При этом он подчеркнул, что восстановление теплоэнергетики Приднестровья в случае отсутствия поставок газа займет два-три месяца.

Ситуация с поставками газа в Приднестровье

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Глава Приднестровья 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".

Между тем, Кишинев и Тирасполь пока не могут договориться о механизме возобновления поставок газа в Приднестровье.

В середине января молдавская компания Natural Gaz DC сообщала, что заключила контракт с "Тираспольтрансгазом" и компания планирует закупать для Приднестровья на европейских биржах 2-3 млн кубометров газа в сутки.

В Кишиневе тогда заявили, что молдавское законодательство запрещает поставку газа в Приднестровье какой-либо компании, кроме "Молдовагаз", что предусмотрено законом "О природном газе".

20 января Красносельский заявлял, что Тирасполь согласен на поставку газа от "Молдовагаз" и гарантирует оплату. В Кишиневе в ответ сообщили, что Тирасполь попросил, чтобы оплату, закупку и транспортировку газа до границы Молдавии осуществляли сторонние компании, а "Молдовагаз" получал бы плату только за транзит газа. В связи с этим молдавские власти решили проверить вовлеченные компании на предмет санкционных рисков.

На следующий день "Коммерсантъ" сообщил, что кипрская компания Ozbor Enterprises, которая может быть связана с "Газпромом", забронировала на февраль 3,1 млн кубометров в сутки на Трансбалканском потоке на выходе из Турции в Болгарию.

Молдавские власти тогда подчеркнули, что видят только два варианта возобновления поставок газа в Приднестровье: закупка газа на европейской бирже и поставка через "Молдовагаз" или же продолжение поставки газа "Газпромом" через Трансбалканский газопровод.