Поиск

Глава Приднестровья заявил, что газ в республике закончится через пару дней

Глава Приднестровья заявил, что газ в республике закончится через пару дней
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Запасы газа в Приднестровье, которая не получает российский газа с 1 января, закончатся через несколько дней, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в интервью "России 24" (ВГТРК).

По его словам, газ у Тирасполя закончится к концу января, "через пару дней буквально".

В миреТирасполь обвинил Кишинев в воспрепятствовании поставкам газа в ПриднестровьеЧитать подробнее

Краносельский также утверждает, что компания "Молдовагаз" уже пять дней не может пропустить газ в Приднестровье из-за "политизации процесса".

Он сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность поставок в Приднестровье газа в объеме до 3 млн кубометров в сутки (до конца декабря поставлялось 5,7 млн кубометров - ИФ).

"На сегодняшний день мы говорим об объеме в 3 млн в сутки. Это тот объем, который необходим для жизни Приднестровья, для выработки электроэнергии для Приднестровья и для теплоэнергетики, других объемов не оговаривается пока на сегодняшний день", - сказал Красносельский.

При этом он подчеркнул, что восстановление теплоэнергетики Приднестровья в случае отсутствия поставок газа займет два-три месяца.

Ситуация с поставками газа в Приднестровье

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Глава Приднестровья 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".

В РоссииВ Кремле заявили о готовности России закупать газ для ПриднестровьяЧитать подробнее

Между тем, Кишинев и Тирасполь пока не могут договориться о механизме возобновления поставок газа в Приднестровье.

В середине января молдавская компания Natural Gaz DC сообщала, что заключила контракт с "Тираспольтрансгазом" и компания планирует закупать для Приднестровья на европейских биржах 2-3 млн кубометров газа в сутки.

В Кишиневе тогда заявили, что молдавское законодательство запрещает поставку газа в Приднестровье какой-либо компании, кроме "Молдовагаз", что предусмотрено законом "О природном газе".

20 января Красносельский заявлял, что Тирасполь согласен на поставку газа от "Молдовагаз" и гарантирует оплату. В Кишиневе в ответ сообщили, что Тирасполь попросил, чтобы оплату, закупку и транспортировку газа до границы Молдавии осуществляли сторонние компании, а "Молдовагаз" получал бы плату только за транзит газа. В связи с этим молдавские власти решили проверить вовлеченные компании на предмет санкционных рисков.

На следующий день "Коммерсантъ" сообщил, что кипрская компания Ozbor Enterprises, которая может быть связана с "Газпромом", забронировала на февраль 3,1 млн кубометров в сутки на Трансбалканском потоке на выходе из Турции в Болгарию.

Молдавские власти тогда подчеркнули, что видят только два варианта возобновления поставок газа в Приднестровье: закупка газа на европейской бирже и поставка через "Молдовагаз" или же продолжение поставки газа "Газпромом" через Трансбалканский газопровод.

Вадим Красносельский Молдовагаз Приднестровье Молдавия Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Авиакатастрофа в Актау

В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе

В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе

В Эстонии запретили полеты дронов близ границы с Россией

Трамп предпочел бы не вводить пошлины на китайский импорт

Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Что случилось этой ночью: пятница, 24 января

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

Сенат США утвердил Рэтклиффа главой ЦРУ

Сенат США утвердил Рэтклиффа главой ЦРУ

Трамп заявил, что внутренняя политика его администрации окажет позитивное влияние на весь мир

Трамп заявил, что внутренняя политика его администрации окажет позитивное влияние на весь мир

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе285 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5752 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });