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Трамп заявил, что внутренняя политика его администрации окажет позитивное влияние на весь мир

Трамп заявил, что внутренняя политика его администрации окажет позитивное влияние на весь мир
Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Реформы Белого дома, направленные на решение внутриполитических проблем, окажут позитивное влияние на мир в целом, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Наша страна скоро станет более сильной, богатой и сплоченной, чем когда-либо прежде. От этого импульса вся планета станет более мирной и процветающей", - заявил Трамп на выступлении по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Моя администрация действует с беспрецедентной скоростью, чтобы устранить бедствия, которые мы унаследовали от совершенно неумелой группы людей, и решить все кризисы, с которыми сталкивается наша страна", - добавил президент.

20 января во время инаугурационной речи Трамп заявил, что постарается сделать США процветающей страной, которую уважают за рубежом.

"Золотая эпоха начинается прямо сейчас", - сказал он.

Тогда Трамп подверг критике администрацию экс-президента Джо Байдена за "неспособность справляться даже с простыми кризисами". Политик также выразил надежду, что его главным наследием станут достижения в качестве "миротворца и объединителя".

Джо Байден Дональд Трамп США
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