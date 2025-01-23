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Окружной суд Сиэтла отложил исполнение указа Трампа против гражданства по рождению

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Судья находящегося в Сиэтле Федерального окружного суда Западного округа штата Вашингтон Джон Кофнор в четверг приостановил исполнение указа президента США Дональда Трампа об ограничениях на получение гражданства по праву рождения, сообщает The New York Times (NYT).

"Федеральный судья в Сиэтле издал временное распоряжение, приостанавливающее реализацию указа президента", - информирует издание.

"Это вопиюще неконституционный указ", - заявил Кофнор.

Ранее Трамп издал указ, согласно которому родившийся в США ребенок не сможет автоматически получить гражданство, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был американским гражданином или не проживал в стране постоянно на законных основаниях. На автоматическое гражданство также не смогут претендовать дети, матери которых пребывали в США временно, пусть и законно, а отцы не были американскими гражданами или теми, кто постоянно законно проживал в стране.

Указ запрещает федеральным ведомствам признавать американское гражданство у этой категории лиц. Он должен был вступить в силу 19 февраля.

В ответ на указ 22 штата подали шесть судебных исков с требованием отменить указ, утверждая, что он нарушает 14-ю поправку к Конституции США. Эта поправка предписывает давать американское гражданство любому лицу, родившемуся на территории США.

Генеральные прокуроры штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона в исках утверждали, что распоряжение Трампа лишит прав и льгот более 150 тыс. детей ежегодно и оставит некоторых из них без гражданства. Кроме того, в результате реализации указа штаты, по утверждению генпрокуроров, лишились бы федерального финансирования различных программ помощи.

Кроме того, в штате Массачусетс рассматривается отдельный федеральный иск, поданный 18 другими штатами и двумя городами.

Федеральные окружные суды являются судами первой инстанции, они имеют юрисдикцию рассматривать почти все категории федеральных гражданских и уголовных дел.

Вашингтон Аризона Орегон США Сиэтл Трамп
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