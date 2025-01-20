Трамп пообещал американцам "золотую эпоху"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что постарается сделать США процветающей страной, которую уважают за рубежом.

"Золотая эпоха начинается прямо сейчас", - сказал он в ходе выступления после вступления в должность.

"Мы будем процветающей страной, которую будут уважать во всем мире", - добавил Трамп.

Кроме того, Трамп пообещал восстановить суверенитет США, а также безопасность и правосудие в стране.

Он также подверг критике администрацию бывшего президента Джо Байдена за "неспособность справляться даже с простыми кризисами". Трамп отметил, что это правительство не могло справиться с простым кризисом внутри страны, в то время как сталкивалось с непрекращающейся чередой катастрофических событий за рубежом.

В завершении речи Трамп пообещал "привести нацию к новым вершинам побед и успеха".

"США снова станут нацией роста. Той, что увеличивает свое богатство, расширяет свою территорию, строит свои города, повышает свои ожидания и несет флаг к новым и прекрасным горизонтам", - подчеркнул президент.

"Мы будем побеждать, как никогда раньше. (...) Мы остановим мировые войны и принесем дух единства злому, жестокому и совершенно непредсказуемому миру. Америку снова будут уважать, ей будут восхищаться. (...) Нас не победить, нас не запугать, нас не сломить, и мы не потерпим неудачу. С этого дня США будут свободной, суверенной и независимой страной", - резюмировал Трамп.