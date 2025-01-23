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Глав МИД Венгрии сообщил о разговоре с Новаком на тему энергетики

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг заявил, что провел телефонный разговор по вопросам энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Сегодня с Александром Новаком, заместителем председателя правительства России по энергетике, мы обсудили по телефону региональные энергетические проблемы ", - написал Сийярто в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Сийярто отметил, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы. Но, уточнил глава венгерского МИД, за последние годы Будапешт предпринял усилия, чтобы обезопасить поставки энергоносителей.

"Транспортировка нефти и природного газа в Венгрию осуществляется непрерывно, а объем поставок по трубопроводу "Турецкий поток" бьет рекорды, поэтому мы подтвердили нашу приверженность защите этого транспортного маршрута", - подчеркнул министр.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее в четверг призвал Евросоюз добиться низких цен на энергоносители для жителей Европы и раскритиковал Брюссель за требования к Будапешту перестать закупать российские нефть и газ.

Виктор Орбан Петер Сийярто Турецкий поток Венгрия Александр Новак
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