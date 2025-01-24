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Орбан призвал ЕС добиться от Киева возобновления транзита российского газа

Решение этой проблемы он связал с согласием Венгрии на продление санкций против России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал вопрос продления санкций против России с возобновлением транзита российского газа через территорию Украины, сообщает Bloomberg. Он призвал Евросоюз оказать давление на Украину для возобновления транзита и увязал это с согласием Венгрии на продление санкций..

По словам Орбана, сейчас в ЕС рассматривают его требования. Создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Венгерский премьер-министр также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы. Он уточнил, что за последние годы Будапешт предпринял усилия, чтобы обезопасить поставки энергоносителей.

В ЕС в настоящее время работают над продлением санкций против России. Их срок действия истекает 31 января. Для их продления нужно согласие всех стран Евросоюза.

Виктор Орбан Евросоюз МИД Петер Сийярто Турецкий поток Венгрия Украина
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