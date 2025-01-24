Орбан призвал ЕС добиться от Киева возобновления транзита российского газа

Решение этой проблемы он связал с согласием Венгрии на продление санкций против России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал вопрос продления санкций против России с возобновлением транзита российского газа через территорию Украины, сообщает Bloomberg. Он призвал Евросоюз оказать давление на Украину для возобновления транзита и увязал это с согласием Венгрии на продление санкций..

По словам Орбана, сейчас в ЕС рассматривают его требования. Создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Венгерский премьер-министр также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы. Он уточнил, что за последние годы Будапешт предпринял усилия, чтобы обезопасить поставки энергоносителей.

В ЕС в настоящее время работают над продлением санкций против России. Их срок действия истекает 31 января. Для их продления нужно согласие всех стран Евросоюза.