Еще два беспилотника, летевших на Москву, сбиты в городском округе Подольск

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в городском округе Подольск, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал в своем телеграм-канале мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух дронов над городскими округами Раменское и Коломна.