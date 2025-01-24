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Еще два беспилотника, летевших на Москву, сбиты в городском округе Подольск

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в городском округе Подольск, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал в своем телеграм-канале мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух дронов над городскими округами Раменское и Коломна.

Минобороны Раменское Подольск Сергей Собянин
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