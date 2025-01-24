Дроны ВСУ сбиты над городскими округами Коломна и Раменское

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Средствами ПВО сбиты украинские беспилотники в Коломне и Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал в своем телеграм-канале мэр.

На местах происшествий работают экстренные службы.