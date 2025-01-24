В Троицком административном округе Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один украинский беспилотник

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили еще один дрон ВСУ в Троицком административном округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал в своем телеграм-канале мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинских дронов в городских округах Раменское, Коломна и Подольск.