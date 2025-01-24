Президент США не считает, что его страна должны финансировать НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Вашингтон не должен финансировать НАТО.

"Я не думаю, что мы должны тратить, я не уверен, что мы должны тратить что-либо. (...) Они (партнеры по НАТО - ИФ) нас не защищают. Мы их защищаем ", - сказал он журналистам в Белом доме, пояснив, что они (страны НАТО - ИФ) должны, по его мнению, вкладывать в оборону 2% или 5% ВВП.

Он, тем не менее, добавил: "Но мы, конечно, должны им помогать".

Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, считая, что они выделяют мало средств на оборону. Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп сказал, что попросит все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП.