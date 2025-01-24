Премьер Молдавии заявил о готовности помочь Приднестровью преодолеть энергетический кризис

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о стремлении сохранить мир на берегах Днестра и выразил готовность поддержать жителей Приднестровья в преодолении энергетического кризиса.

"Власти Молдавии глубоко озабочены создавшейся ситуацией в Приднестровье, где наши братья и сестры вынуждены жить в невыносимых условиях, в холоде и тьме. Мы понимаем и разделяем ваше возмущение и боль. Мы хотим, чтобы в ваших домах были свет и тепло", - сказал Речан в видеообращении в пятницу вечером.

"Обсуждаются такие варианты, как возобновление прямых поставок газа от "Газпрома", покупка газа для приднестровского региона или поиск других законных решений. Существуют разные способы поставки газа в Приднестровье. Но правительство Молдавии не может допустить мутные криминальные схемы поставки газа, нацеленные на дестабилизацию Молдавии", - добавил он.

Молдавский премьер вновь обвинил Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в Молдавии, "отключив приднестровскому региону газ и отопление прямо посреди зимы".

"Кремль хочет не возобновления поставок газа, a хочет создать в Молдове конфликт, натравить нас друг на друга, чтобы люди с правого берега обозлились на людей с левого берега, и наоборот", - сказал Речан.

"У России не получится дестабилизировать ситуацию, так как правительство Молдавии сделало и будет делать все возможное, чтобы сохранить в стране мир и согласие на обоих берегах Днестра, а также готово оказать поддержку жителям левобережья", - подчеркнул он.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" прекратил поставки газа через Молдавию, сославшись на долг страны перед компанией на $709 млн.

Молдавские власти не признают долг перед "Газпромом", однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие задолженности.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что ожидает возобновления поставок российского газа в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".

Между тем Кишинев и Тирасполь пока не могут договориться о механизме возобновления поставок газа в Приднестровье. Молдавские власти ранее заявляли, что видят только два варианта возобновления поставок газа в Приднестровье: закупка на европейской бирже и поставка через "Молдовагаз" или же продолжение поставки "Газпромом" через Трансбалканский газопровод.