Туроператоры надеются на возобновление чартеров во Вьетнам в 2025 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский турпоток во Вьетнам в 2024 году вырос на 85%, но для возвращения к показателям 2019 года направлению не хватает прямой чартерной перевозки, сообщает в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Турпоток во Вьетнам в 2024 году вырос на 85%, у туроператоров этой зимой направление входит в топ-10. Но возвращению к допандемийным показателям препятствует ограниченный объем прямой перевозки: рейсы из Москвы выполняются только в Хошимин, а в Нячанг, Ханой и на остров Фукуок летает "ИрАэро" из Иркутска. Туристы активно используют стыковочные рейсы, но, как подчеркивают туроператоры, без возобновления чартерной перевозки массовым направление не станет", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил на встрече с председателем правительства Вьетнама, что в 2024 году турпоток из России во Вьетнам составил 232 тыс. человек. В 2019 Вьетнам посетили около 600 тыс. российских туристов.

"В 2024 году продажи туров во Вьетнам у нас стабильно росли. Направление входит в топ-10 популярных стран, глубина продаж достигает двух месяцев. Но Вьетнам всегда был, в первую очередь, чартерным продуктом для туроператоров. Безусловно, российский рынок, а также вьетнамская сторона ждут открытия воздуха для чартерной перевозки", - цитирует пресс-служба РСТ руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Anex Викторию Худаеву.

У туроператора Fun&Sun Вьетнам также в десятке лидеров продаж. Спрос на направлении этой зимой вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Рост обусловлен появлением прямых перелетов в страну из Москвы и разнообразием стыковочных рейсов. Например, через Китай и ОАЭ - такой формат путешествий очень популярен. Но о массовом спросе говорить не приходится, поскольку чартеров из России нет, а "Аэрофлот" летает только в Хошимин, откуда еще несколько часов нужно добираться до морских курортов", - пояснила PR-директор компании Ольга Иванова.

По продажам у туроператора лидирует курорт Муйне, расположенный ближе к Хошимину. Популярный Нячанг без прямой перевозки опустился на второе место. Далее идут острова Фукуок и Хон Тре, расположенный недалеко от Нячанга. Туристы отдают предпочтение отелям 4-5*.

В ITM group рост продаж туров во Вьетнам по итогам 2024 года оценивают как четырехкратный.

"В прошлом году мы отправили во Вьетнам почти в 4 раза больше туристов, чем годом раньше, и в 2,5 раза больше, чем в допандемийном 2019-м. В этом году спрос продолжает расти. Зимой в топе продаж остров Фукуок, летом акцент смещается на центральный Вьетнам - курорты Дананг, Нячанг и экскурсионные программы. Прямые рейсы "Аэрофлота" в Хошимин пользуются спросом, но их недостаточно, поэтому ждем возвращения авиакомпании Vietnam Airlines", - сказала руководитель отдела разработки продукта туроператора Ирина Юрина.