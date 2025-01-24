Анкара надеется на изменение позиции ЕС относительно членства Турции в союзе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Турция ожидает, что Евросоюз изменит политику в отношении присоединения Турции и позволит ей стать полноправным членом объединения, заявил в пятницу глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Членство в ЕС является стратегической целью Турции. Мы рассчитываем, что новое видение ЕС укрепит перспективы Турции на полноправное членство", - подчеркнул Фидан.

Министр также призвал возобновить "диалог на высоком уровне" для обсуждения этого вопроса. По мнению его мнению, "происходящие в мире события показывают, что сотрудничество Турции и ЕС имеет важное значение".

В свою очередь Каллас назвала Турцию "одним из наиболее важных партнеров Евросоюза".

"Наше экономическое сотрудничество сильнее, чем когда-либо. И существует большой потенциал для сотрудничества в самых различных сферах", - заявила глава дипломатии ЕС.

Летом прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара ставит стратегической целью членство в ЕС, и аналогичный подход союза к стране отвечает общим интересам.

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по этому вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по кандидатуре Турции нет.

В 2023 году Эрдоган заявлял, что согласится на присоединение Швеции к НАТО при условии, что Турцию примут в ЕС. В итоге же стало известно, что Стокгольм в обмен на согласие Турции ратифицировать его присоединение к НАТО обязуется помогать Анкаре на дальнейшем пути в Евросоюз.