Эрдоган назвал стратегической целью вступление Турции в ЕС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Турция ставит стратегической целью полноправное членство в ЕС, и аналогичный подход союза к стране отвечает общим интересам, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.

В 2023 году Эрдоган заявлял, что согласится на присоединение Швеции к НАТО при условии, что Турцию примут в ЕС. В итоге стало известно, что Стокгольм в обмен на согласие Турции ратифицировать его присоединение к альянсу обязуется помогать Анкаре на пути в Евросоюз.