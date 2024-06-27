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Эрдоган назвал стратегической целью вступление Турции в ЕС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Турция ставит стратегической целью полноправное членство в ЕС, и аналогичный подход союза к стране отвечает общим интересам, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.

В 2023 году Эрдоган заявлял, что согласится на присоединение Швеции к НАТО при условии, что Турцию примут в ЕС. В итоге стало известно, что Стокгольм в обмен на согласие Турции ратифицировать его присоединение к альянсу обязуется помогать Анкаре на пути в Евросоюз.

ЕС Евросоюз Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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