Эрдоган заявил, что Турция не испытывает необходимости во вступлении в ЕС

Он также назвал недостаточным сделанное Швецией для одобрения ее членства в НАТО турецким парламентом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Турция пока не намерена отказываться от заявки на вступление в Евросоюз, но достаточно самодостаточна, чтобы обойтись и без ЕС, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы придаем большое значение решениям, принимаемым Европейским Союзом. Если бы Евросоюз сделал такой шаг вперед, приняв такое решение (о принятии Турции - ИФ), мы бы приветствовали это", - сказал он в интервью телеканалу PBS.

В то же время, президент отметил: "Турция задерживается на пороге Евросоюза в течение последних пяти десятилетий. Мы всегда были самодостаточны. Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС, так что нам это даже и не нужно".

Накануне Эрдоган заявил, что Турция может "отделиться" от Евросоюза из-за его действий.

"Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо", - сказал он журналистам.

Поводом послужил отчет Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в Турции за 2022 год. В нем, в частности, говорилось об "отсутствие серьезных изменений курса турецкого правительства", и отмечалось, что процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при текущих обстоятельствах.

Турецкий МИД заявил в связи с его публикацией: "Отчет ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации от антитурецких кругов".

В том же интервью Эрдоган заявил, что Швеция пока сделала недостаточно для того, чтобы парламент Турции одобрил ее вступление в НАТО

Глава государства пояснил, что Швеции необходимо выполнить свои обещания: террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации на улицах Стокгольма, свою деятельность, "потому, что увидеть, как это происходит на самом деле, будет очень важно для турецкого народа".

"Швеция должна быть на высоте положения и выполнять свои обещания, а на улицах Стокгольма мы все еще видим свободно разгуливающих террористов", - добавил турецкий лидер.