В Сербии прошли студенческие протесты в память жертв обрушения крыши вокзала

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Студенты вузов ряда городов Сербии в пятницу вышли на акции протеста в память жертв обрушения части кровли на здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, которое произошло в ноябре.

По данным сербского телерадиоканала РТС, к студентам присоединились преподаватели и жители городов. На акциях звучали призывы объявить всеобщую забастовку. Некоторые учреждения, профсоюзы и частные компании откликнулись на эти призывы. Максимальный отклик они получили в Нови-Саде.

В Белграде колонна протестующих растянулась на три километра, открывала шествие группа людей с плакатом: "Город наш".

О нарушениях правопорядка не сообщается. Единственный инцидент произошел в Новом Белграде, где женщина на автомобиле наехала на участников шествия - пострадали двое студентов, они госпитализированы, виновница ДТП задержана.

В начале ноября на здании железнодорожного вокзала в Нови-Саде обрушилась часть кровли. Погибли 14 человек. По имеющейся информации, обрушение произошло во время работ по реконструкции.