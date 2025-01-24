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На митинге в сербской Ягодине объявили о создании "Движения за народ и государство"

Оно создано по инициативе президента Сербии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Первый митинг "Движения за народ и государство", созданного по инициативе сербского президента Александра Вучича, состоялся в пятницу в городе Ягодина в центральной части Сербии.

"Добро пожаловать всем, кому необходима новая энергия, а не возврат в прошлое. Я призываю студентов к диалогу, улица вас никогда более не приведет к власти", - сказал Вучич, выступая перед собравшимися. Его слова приводит сербское телевидение.

Он отметил, что "оппозиция не желает демократии, от нее исходит лишь гнев и разрушение". "Мы желаем не гнева, а мира и стабильности", - подчеркнул президент.

"Движение за народ и государство" будет просербским, государствообразующим, надпартийным объединением", - заявила в свою очередь председатель скупщины (парламента Сербии) Ана Брнабич.

По ее словам, "движение должно объединить людей, которые ранее не были в политике, которые не находились под влиянием какой-либо политической партии, но тех, кто выступает за стабильную и прогрессивную Сербию, за Сербию мира, демократии и верховенства права".

"В нем также есть место для молодежи и студентов, особенно с учетом того, что на протестах у них были сербские флаги и транспаранты "Нет капитуляции". Я считаю, что эти молодые люди могут рассматривать движение как нечто близкое им, видеть, что существует новая сила, которая действительно крайне необходима в данный момент, поэтому это еще и приглашение к диалогу и разговору", - сказала она.

Митинг в Ягодине прошел в тот же день, когда по ряду городов Сербии прошли студенческие протесты.

Студенты вузов организовали акции протеста в память жертв обрушения части кровли на здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, которое произошло в ноябре. К ним присоединились преподаватели и жители городов. На акциях звучали призывы объявить всеобщую забастовку. Некоторые учреждения, профсоюзы и частные компании откликнулись на эти призывы. Максимальный отклик они получили в Нови-Саде.

В Белграде колонна протестующих растянулась на три километра, открывала шествие группа людей с плакатом: "Город наш".

О нарушениях правопорядка не сообщается. Единственный инцидент произошел в Новом Белграде, где женщина на автомобиле наехала на участников шествия - пострадали двое студентов, они госпитализированы, виновница ДТП задержана.

В начале ноября на здании железнодорожного вокзала в Нови-Саде обрушилась часть кровли. Погибли 14 человек. По имеющейся информации, обрушение произошло во время работ по реконструкции.

Сербия Александр Вучич
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