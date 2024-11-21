По делу об обрушении крыши вокзала в Нови Саде задержан бывший министр

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Сербии объявила о задержании 11 человек по делу о гибели людей из-за обрушения козырька вокзала в городе Нови Сад, в числе задержанных - бывший министр строительства Горан Весич. Об этом сообщают сербские СМИ.

Задержанных подозревают в том, что они не обеспечили соблюдение мер безопасности при строительных работах и поставили под угрозу жизни граждан.

Козырек вокзала обрушился на людей 1 ноября во время работ по реконструкции здания. Погибли 15 человек. Инцидент вызвал в Нови Саде общественные беспорядки. Протестующие выступили с требованием наказать виновных в трагедии.

Весич после этого подал в отставку.