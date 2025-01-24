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Макрон посетит Лувр после сообщения об аварийном состоянии музея

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе отправится в Лувр в связи с обращением директора музея Лоранс де Кар с жалобой на аварийное состояние помещений. Об этом сообщает в пятницу телеканал BFM-TV со ссылкой на окружение французского лидера.

Согласно информации телеканала, глава государства во время посещения во вторник одного из крупнейших музеев мира также выступит с речью. Выступление запланировано на 15:30 по местному времени (17:30 по Москве).

Накануне сообщалось, что де Кар обратилась в министерство культуры Франции в связи с аварийным состоянием зданий музея. По ее словам, в некоторых помещениях существует риск проникновения воды и перепадов температур. Она отметила, что Лувр нуждается в капитальном ремонте. При этом де Кар предупредила, что такой ремонт будет дорогостоящим и технически сложным.

Лувр - одна из главных достопримечательностей французской столицы. В 2024 году его посетили около 9 млн человек.

Франция Эммануэль Макрон
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