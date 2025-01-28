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Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на пресс-конференции в Лувре
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в ходе посещения Лувра заявил, что планирует некоторые трансформации музея, сообщают французские СМИ.

"Лувр будет отреставрирован и расширен", - сказал французский лидер.

Макрон объявил, что министерство культуры "инвестирует 10 млн евро в проект планирования строительных работ".

Президент сообщил о планах построить "новый большой вход" через колоннаду Перро. Он также планирует перенести полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в "особое место" в Лувре, чтобы увидеть эту картину можно было отдельно от остальной коллекции музея.

Кроме того, Макрон попросил министра культуры Рашиду Дати ввести "более высокие дифференцированные цены" на билеты для иностранных посетителей, которые приезжают из стран, не входящих в состав ЕС. Новое ценообразование будет действовать с 1 января 2026 года.

Президент рассчитывает, что после обновления Лувр смогут посещать ежегодно 12 млн человек. В 2024 году музей посетили около 9 млн человек.

На прошлой неделе директор музея Лоранс де Кар обратилась в министерство культуры Франции в связи с аварийным состоянием зданий музея. По ее словам, в некоторых помещениях существует риск проникновения воды и перепадов температур. Она отметила, что Лувр нуждается в капитальном ремонте. При этом де Кар предупредила, что такой ремонт будет дорогостоящим и технически сложным.

Франция Эммануэль Макрон Лувр
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