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Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея
Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Директор Лувра Лоранс де Кар обратилась в министерство культуры Франции в связи с аварийным состоянием зданий музея, пишет в четверг европейские СМИ.

Глава музея в письме министру культуры Рашиде Дати рассказала о "повреждениях в помещениях Лувра, некоторые из которых находятся в очень плохом состоянии".

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По словам де Кар, в некоторых из них существует риск проникновения воды, в других наблюдаются значительные перепады температуры, что ставит под угрозу сохранность произведений искусства.

Де Кар заключила, что Лувр нуждается в капитальном ремонте, который, вероятно, будет дорогостоящим и технически сложным.

Директор Лувра выразила обеспокоенность и тем, что музей не справляется с потоком посетителей. В 2024 году в нем побывали в общей сложности 8,7 млн человек - примерно в два раза больше, чем число, на которое музей рассчитан.

После того, как де Кар стала директором музея в 2021 году, она ограничила число посетителей до 30 тыс. в день и продлила часы его работы. Также она предложила идею создания второго входа, помимо стеклянной пирамиды, но это решение до сих пор не было реализовано.

Лувр Франция
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