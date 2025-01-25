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Фицо сообщил о выдворении иностранных инструкторов из Словакии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Словакия готовится выслать иностранных инструкторов, которые могут быть причастны к дестабилизации обстановки в стране, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Высылка иностранных инструкторов, находящихся в Словакии, готовится в течение ближайших нескольких дней", - сказал он на пресс-конференции.

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В пятницу сообщалось о массированной кибератаке на словацкую госкомпанию медицинского страхования VsZP. Фицо назвал ее "частью хрестоматийного примера того, как уничтожаются непокорные правительства, имеющие иную точку зрения на некоторые вещи".

По словам премьера, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, финансируемыми из-за рубежа НПО, значительной частью словацких антиправительственных СМИ и инструкторами из-за рубежа, находящимися в Словакии".

Ранее на этой неделе Фицо заявил, что в Словакии есть группа экспертов, которая была вовлечена в протесты в Грузии и на Украине.

Местные СМИ сообщали, что после заседания Совета безопасности Словакии в четверг Фицо обратил внимание на существовании в стране структуры, которая хочет организовать беспорядки для эскалации напряженности. Премьер опасается попытки осуществить в Словакии государственный переворот.

Словакия Роберт Фицо
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