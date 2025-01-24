Акции протеста против правительства Фицо прошли в городах Словакии

Самая массовая в Братиславе насчитывала 60 тыс. человек

Акция протеста на площади Свободы в Братиславе, 24 января 2025 года Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более 60 тыс. человек собрались в пятницу в Братиславе на акцию протеста под лозунгами "Объединимся против зла" и "Словакия - это Европа" против политики премьер-министра страны Роберта Фицо.

По данным словацких СМИ, акция прошла мирно и стала одной из самых массовых в новейшей истории страны.

Протесты, на которых звучали призывы к премьеру уйти в отставку, прошли и в других городах Словакии. В Кошице на улицы вышли 15 тыс. человек, в Банской Быстрице - 10 тыс., в Прешове - 4 тыс.

Ранее на этой неделе Фицо заявлял, что в стране действует "структура, финансируемая из-за границы, связанная с оппозицией, которая хочет злоупотребить правом на протесты". При этом он повторил, что в Словакии находятся люди, которые получили подобный опыт на акциях на Украине и в Грузии.

Накануне президент Словакии Петер Пеллегрини провел заседание Совета национальной безопасности, на котором, по словам Фицо, глава Словацкой информационной службы (разведслужба страны) Павол Гашпар проинформировал участников очень подробно и конкретно обо всем. "Он назвал конкретные имена, указал на конкретные финансовые потоки, конкретные связи, показал конкретные фотографии", - сообщил премьер, призвав людей, желающих протестовать, не позволить "этой группе" использовать их для насильственных действий.

Представители словацкой оппозиции, в свою очередь, выступили с призывом к отстранению Гашпара от должности и заверили в намерении одержать победу на выборах, а не путем "майдана" (насильственным путем - ИФ).

Во вторник Словацкая информационная служба передала высшему руководству страны и депутатам парламента доклад, содержащий информацию о действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. Фицо, основываясь на этих данных, сообщил о существовании планов определенных "структур" блокировать дороги, правительственные и общественные учреждения. "Это попытка организации государственного переворота", - подчеркнул он.