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Фицо заявил о планах оппозиции дестабилизировать обстановку в Словакии

Совет безопасности Словакии примет меры, чтобы не допустить эскалацию, пообещал он

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него есть конкретные данные, указывающие на то, что в стране функционирует структура, цель которой состоит в дестабилизации ситуации. Его цитируют словацкие СМИ.

По словам премьера, "речь идет о плане оппозиции, негосударственного сектора, рассчитанном на ближайшие дни, этот план рассчитан на то, чтобы отстранить от власти демократически избранное правительство".

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Фицо считает, что "очевидно, оппозиция не желает вступать в честную политическую борьбу". Он отметил, что в Словакии находится группа экспертов, которая принимала участие в событиях в Грузии, а также на Майдане на Украине. Финансирование группы, по его словам, под строгим контролем ведут представители США.

Премьер-министр подчеркнул, что уважает право граждан на мирные собрания, однако государство не может мириться с нарушениями закона. Он добавил, что Совет безопасности Словакии примет превентивные меры для предотвращения эскалации ситуации.

Накануне Словацкая информационная служба (разведслужба страны) сообщила, что располагает заслуживающей доверия информацией о том, что в отношении властей страны проводится организованная операция, направленная на дестабилизацию ситуации.

В известность поставлены президент, премьер и депутаты Национального собрания. Ожидается, что в четверг пройдет заседание Совета безопасности Словакии, участники которого обсудят складывающуюся в стране ситуацию.

США Совет безопасности Грузия Роберт Фицо Майдан Украина Словакия
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