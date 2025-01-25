Поиск

В ЕС осудили задержания хуситами сотрудников ООН

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Евросоюз поддерживает заявление генсека ООН и осуждает произвольные задержания хуситами сотрудников всемирной организации, работающих в Йемене, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Эти задержания ставят под угрозу предоставление срочно необходимой гуманитарной помощи и помощи в целях развития йеменскому народу", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в субботу.

Международные СМИ сообщили о задержаниях ранее на этой неделе группировкой йеменских хуситов "Ансар Аллах" работающих в стране сотрудников ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эти действия и потребовал немедленного освобождения представителей организации.

ЕС Йемен ООН Антониу Гутерриш Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" показал спутниковый снимок самого крупного айсберга А23А

"Роскосмос" показал спутниковый снимок самого крупного айсберга А23А

В Газе освободили четырех израильских заложников

Эстонская православная церковь Московского патриархата меняет название

Один человек погиб, тысяча рейсов отложена в Британии и Ирландии из-за шторма

Один человек погиб, тысяча рейсов отложена в Британии и Ирландии из-за шторма

Что случилось этой ночью: суббота, 25 января

Сенат США утвердил Хегсета на посту министра обороны

Сенат США утвердил Хегсета на посту министра обороны

Трамп может ликвидировать Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Госсекретарь США приостановил помощь другим странам

Госсекретарь США приостановил помощь другим странам

Акции протеста против правительства Фицо прошли в городах Словакии

Акции протеста против правительства Фицо прошли в городах Словакии

Что произошло за день: пятница, 24 января

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5758 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе293 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });