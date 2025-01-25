В ЕС осудили задержания хуситами сотрудников ООН

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Евросоюз поддерживает заявление генсека ООН и осуждает произвольные задержания хуситами сотрудников всемирной организации, работающих в Йемене, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Эти задержания ставят под угрозу предоставление срочно необходимой гуманитарной помощи и помощи в целях развития йеменскому народу", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в субботу.

Международные СМИ сообщили о задержаниях ранее на этой неделе группировкой йеменских хуситов "Ансар Аллах" работающих в стране сотрудников ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эти действия и потребовал немедленного освобождения представителей организации.