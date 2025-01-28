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В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Красном море произошли взрыв и пожар на контейнеровозе, следовавшем под флагом Гонконга, сообщает AP со ссылкой на компанию по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.

Инцидент произошел в 225 км от портового города Ходейда в Йемене.

Причины взрыва, за которым последовал пожар, пока неизвестны. Ранее в этом регионе многократно происходили нападения йеменских мятежников-хуситов на суда.

Моряки покинули судно, их позднее подобрали. Пострадавших нет.

По словам неназванного собеседника АР в сфере морских перевозок, на борту контейнеровоза "опасный" груз. Он не уточнил, о чем именно идет речь. Название судна также не сообщается.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Иеменские хуситы в знак солидарности с группировкой активизировали атаки в регионе и атаковали ракетами и беспилотниками более 100 коммерческих судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем.

Хроника 17 декабря 2023 года – 28 января 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Гонконг Йемен хуситы Ходейда Красное море Diaplous Group
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