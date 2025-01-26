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Трамп попросил короля Иордании принять более 1 млн жителей сектора Газа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре в субботу с королем Иордании Абдаллой II поднял вопрос о переселении свыше 1 млн палестинцев из Газы в королевство.

"Я сказал ему: хотелось бы, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю сейчас на сектор Газа, и там хаос, настоящий хаос", - приводит CNN слова Трампа, сказанные журналистам на борту президентского самолета.

По оценкам ООН, в Иордании уже находятся 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев. Всего в мире насчитывается 5,9 млн человек из этой категории беженцев.

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп отметил, что, кроме Иордании, Египет также мог бы принять палестинцев. Президент продолжил, что в воскресенье хочет обсудить данный вопрос с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Трамп отметил, что речь может идти и о временном и о долгосрочном проживании палестинцев на новом месте, и что подобная инициатива может затронуть 1,5 млн человек.

CNN напоминает, что и Абдалла II и ас-Сиси ранее резко высказывались против идеи направить в их страны больше палестинских беженцев. Вместе с тем, по данным ООН, в ходе нынешнего конфликта в секторе Газа уничтожены или повреждены 60% построек, 92% жилого фонда. 90% жителей стали перемещенными лицами.

Ранее на этой неделе Трамп выразил неуверенность, что перемирие в Газе станет постоянным. Он предположил, что может сыграть роль в восстановлении сектора Газа, отметив "исключительное его расположение, на море". До этого, в феврале 2024 года зять Трампа Джаред Кушнер говорил о ценном потенциале Газы для строительства и предполагал, что Израилю стоит переселить палестинцев из анклава и навести там порядок.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В начале 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в Газе, которое вступило в силу 19 января.

США Дональд Трамп сектор Газа Иордания Абдалла II Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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