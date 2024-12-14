Аббас сообщил о контактах с Трампом по палестино-израильскому урегулированию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что контактировал как с действующим президентом США Джо Байденом, так и с избранным президентом Дональдом Трампом по вопросу о палестино-израильского урегулирования.

"Мы контактируем и с тем, и с другим. У меня был длительный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого я говорил о завершении войны (в секторе Газа - ИФ) и о прочном мирном урегулировании - с участием Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании и других стран, заинтересованных в такой работе", - сказал он в интервью, опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera.

Аббас вновь отметил, что ПНА готова взять на себя управление Газой. При этом он исключил участие в этом процессе группировки ХАМАС. "Сектором Газа должна управлять ПНА. ХАМАС - это часть нашего народа, мы не намерены ее игнорировать. Но управленческих функций у ХАМАС быть не должно", - отметил собеседник газеты.

Глава ПНА подчеркнул, что настаивает на полном выводе израильских войск из сектора Газа.

"Мы работаем, основываясь на нормах международного права. Существует принятая ООН по инициативе США резолюция 2735. Она предусматривает освобождение заложников (в секторе Газа - ИФ), полный вывод израильских сил из Газы, в том числе - из Филадельфийского коридора (вдоль границы сектора Газа с Египтом - ИФ). Другого соглашения нам не нужно", - сказал Аббас.