В сектор Газа прибыли первые после прекращения огня грузовики с продовольствием

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что в рамках прекращения огня между Израилем и ХАМАС в сектор Газа прибыли первые грузовики с продовольствием.

"Первые грузовики ВПП направляются из Египта в Газу. ВПП намерена ежедневно отправлять в Газу не менее 150 грузовиков, если позволят условия", - говорится в сообщении.

В организации заявили о намерении использовать для доставки продуктов все пункты пересечения границы анклава. "Грузовики из Иордании и Израиля будут направлены людям на севере, а из Египта — людям на юге Газы", - уточнили в ВПП.

Там отметили, что продовольствие было заранее размещено вдоль границ сектора Газа, его хватит, чтобы прокормить более миллиона человек в течение месяца. Запасами продуктов, достаточными для помощи еще миллиону жителей сектора располагает БАПОР, добавили в организации.

Всемирная продовольственная программа приветствовала первый этап прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

" ВПП призывает все стороны сделать все возможное, чтобы остановить дальнейшие боевые действия и обеспечить безопасный доступ гуманитарной помощи. В результате войны более 2 млн человек оказались полностью зависимыми от продовольственной помощи, остались без крова и дохода", - заявили в организации.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу ранее в воскресенье. Предусмотрено три этапа его реализации. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль, в свою очередь, отпустит 1 890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.