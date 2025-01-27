Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, выиграл очередные президентские выборы с результатом 86,82%, сообщили в Центризбиркоме республики в понедельник.

"Предварительная информация о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в президенты республики Беларусь: Гайдукевич Олег Сергеевич - 2,02 %, Канопацкая Анна Анатольевна - 1,86 %, Лукашенко Александр Григорьевич - 86,82 %, Сыранков Сергей Александрович - 3,21 %, Хижняк Александр Николаевич - 1,74 %, против всех - 3,60 %", - проинформировали в ЦИК.

Итоговая явка на прошедших президентских выборах составила, по данным ЦИК, 85,7%. Выборы считаются состоявшимися при участии в них более половины зарегистрированных избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины принявших участие в голосовании.

За пост президента боролись пять человек. Кроме занимающего высший государственный пост с 1994 года Лукашенко это Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 года), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

Окончательные итоги выборов будут подведены ЦИК в течение 10 дней - не позднее 5 февраля.