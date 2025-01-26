Корабли НАТО помогают в расследовании обстоятельств разрыва кабеля между Латвией и Швецией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Военный альянс НАТО участвует в расследовании разрыва кабеля между Латвией и Швецией, сообщил в воскресенье портал телерадиовещания Yle со ссылкой на военно-морской штаб НАТО.

"Корабли и самолеты НАТО работают вместе с союзниками в регионе, расследуя и реагируя на то, что произошло", - сказал Yle Арло Абрахамсон, представитель Военно-морского штаба НАТО (MARCOM).

Премьер-министр Петтери Орпо прокомментировал повреждение кабеля между Швецией и Латвией.

"Новое повреждение подводного кабеля, на этот раз между Швецией и Латвией, подчеркивает необходимость улучшения нашей способности защищать критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском море. Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами", - пишет Орпо.

Повреждение телекоммуникационного подводного кабеля ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) в Балтийском море стало уже пятым повреждением трубы или кабеля в регионе Балтийского моря за более чем два года.

14 января на саммите государств НАТО Балтийского реиогна было принято решение о начале операции "Страж Балтийского моря". Вопрос об усилении присутствия НАТО в Балтийском море возник в связи повреждением 25 декабря в Финском заливе финляндско-эстонского электрокабеля Estlink 2 и четырех международных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе.