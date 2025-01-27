Швеция задержала танкер в рамках расследования повреждения кабеля связи на дне Балтийского моря

Судно стоит на якоре у южного побережья Швеции

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Швеция задержала судно, как сообщает прокуратура страны, из-за повреждения кабеля связи в Балтийском море и начала расследование по этому делу.

"По данным шведской газеты Expressen, речь идет о нефтеналивном танкере, зарегистрированном на Мальте", - пишет портал телерадиовещания Yle.

В настоящее время судно стоит на якоре у шведской провинции Карлскруна у южного побережья Швеции.

Ранее латвийские власти заявили, что расследуют роль трех разных судов в повреждении кабеля.

В Латвии заявили, что в Балтийском море в шведских экономических водах в воскресенье был поврежден телекоммуникационный кабель ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" между Швецией и Латвией. Кабель соединяет Латвию со Стокгольмом через Готланд, а оттуда - со странами Северной Европы.

Кабель находится на морском дне на глубине более 50 метров. Характер повреждений станет известен только после начала ремонтных работ.