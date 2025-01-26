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В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Латвией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Балтийском море был поврежден телекоммуникационный кабель между Швецией и Латвией, сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle со ссылкой на латвийскую общественную телерадиокомпанию LSM.

"Поврежденный кабель проходит между Вентспилсом и Готландом. Военно-морские силы Латвии направили патрульный корабль для расследования в отношении судна, которое могло быть причастно к повреждениям", - говорится в сообщении.

Оператор LVTRC, который управляет кабелем, считает, что повреждение было вызвано внешним воздействием.

Отмечается, что передача данных сейчас может происходить медленнее, чем обычно, но повреждение кабеля не должно причинять больших неудобств потребителям.

Поврежденный кабель находится на морском дне на глубине более 50 метров. Характер повреждений станет известен только после начала ремонтных работ, сообщила менеджер по коммуникациям VTRC Винета Спругадайн.

Швеция Латвия Балтийское море
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