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Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник заявила, что министрам иностранных дел стран Евросоюза удалось договориться о продлении антироссийских санкций.

"Главы МИД стран ЕС только что договорились снова продлить санкции против России", - написала она в соцсети X.

"Этот шаг продолжит лишать Москву доходов на финансирование ее войны", - отметила Каллас.

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник собрался на заседание в Брюсселе. Одной из тем министерского обсуждения стало "усиление давления на Россию, в том числе с помощью санкций". В частности, министры говорили о продлении антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января.

В миреBloomberg отмечает, что Венгрия может не дать ЕС продлить антироссийские санкцииЧитать подробнее

Для того чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза. Однако ранее Венгрия угрожала наложить вето на продление санкций. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал вопрос продления санкций против России с возобновлением транзита российского газа через территорию Украины. По словам Орбана, создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

Утром в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет принимать решение относительно продления санкций Евросоюза против РФ в зависимости от того, согласится ли ЕС дать гарантии энергетической безопасности Венгрии. Впоследствии он сообщил, что ЕС удовлетворил требование Венгрии.


ЕС РФ Кая Каллас
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