В Венгрии заявили, что получили от ЕС гарантии безопасности в сфере энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти ЕС дали Венгрии запрошенные ею гарантии безопасности в сфере энергетики, заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства-члены Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети.

По его словам, "целостность энергетической инфраструктуры, обеспечивающей потребности стран-членов ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза".

"Европейская комиссия также просит Украину предоставить гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", - добавил глава венгерского МИД.

Ранее в понедельник Сийярто отметил, что Будапешт будет принимать решение относительно продления санкций Евросоюза против РФ в зависимости от наличия подобных гарантий.

До этого, в минувшую субботу, венгерский министр призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину для возобновления транзита российского газа в Европу и связал этот вопрос с продлением санкций против Москвы. По его словам, создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Согласно сообщению агентства, Орбан также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

В ЕС в настоящее время работают над продлением введенных против РФ санкций. Их срок действия истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.