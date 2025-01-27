Поиск

В Венгрии заявили, что получили от ЕС гарантии безопасности в сфере энергетики

В Венгрии заявили, что получили от ЕС гарантии безопасности в сфере энергетики
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти ЕС дали Венгрии запрошенные ею гарантии безопасности в сфере энергетики, заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства-члены Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети.

По его словам, "целостность энергетической инфраструктуры, обеспечивающей потребности стран-членов ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза".

"Европейская комиссия также просит Украину предоставить гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", - добавил глава венгерского МИД.

Ранее в понедельник Сийярто отметил, что Будапешт будет принимать решение относительно продления санкций Евросоюза против РФ в зависимости от наличия подобных гарантий.

До этого, в минувшую субботу, венгерский министр призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину для возобновления транзита российского газа в Европу и связал этот вопрос с продлением санкций против Москвы. По его словам, создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Согласно сообщению агентства, Орбан также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

В ЕС в настоящее время работают над продлением введенных против РФ санкций. Их срок действия истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.

ЕС Венгрия Петер Сийярто Виктор Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС продлил экономические ограничительные меры против РФ

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима

Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против РФ

В Белграде студенты планируют перекрыть важный перекресток на сутки

В Белграде студенты планируют перекрыть важный перекресток на сутки

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

Литва призвала пересмотреть правила навигации на Балтике

Литва призвала пересмотреть правила навигации на Балтике
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне23 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });