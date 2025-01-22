Bloomberg отмечает, что Венгрия может не дать ЕС продлить антироссийские санкции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Евросоюз может столкнуться с невозможностью продления санкций против РФ в связи с планами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать это решение, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Евросоюз может в очередной раз вступить в столкновения с Орбаном из-за его отказа подписать соглашение о продлении санкций в отношении России", - отмечает агентство.

По словам источников Bloomberg, у Евросоюза пока нет "запасных вариантов для продления санкций на случай, если Орбан продолжит блокировать его".

Послы ЕС в ближайшие несколько дней проведут несколько встреч, на которых обсудят продление санкций в отношении РФ. Для продления необходима поддержка всех 27 членов ЕС. По данным источников, если дипломаты ЕС не смогут договориться о продлении санкций на этой неделе, вопрос перейдет на рассмотрение главам МИД стран Евросоюза, встреча которых пройдет в Брюсселе 27 января.

Член Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в среду призвал ЕС рассмотреть возможность введения дополнительных санкций, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоносителей. "Импорт российского сжиженного природного газа в настоящее время действительно растет, поэтому у нас все еще есть способы оказывать более сильное давление на Россию", - заявил Домбровскис на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

На прошлой неделе Орбан призвал Евросоюз отказаться от антироссийских санкций и наладить отношения с Россией.

В декабре Орбан заявил лидерам стран ЕС о готовности прибегнуть к вето на продление санкций, в результате чего срок их действия истечет 31 января. Орбан пояснил, что ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа; если Трамп пойдет на ослабление санкций, то премьер пообещал настаивать на аналогичном шаге со стороны ЕС.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Ранее Трамп заявлял, что планирует смягчить антироссийские санкции. Однако накануне он отметил, что США могут, напротив, ужесточить санкционный режим, если Россия откажется от переговоров по Украине.

ЕС ввел 15 пакетов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно состояться в конце января, через 11 дней после инаугурации Трампа.