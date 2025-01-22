Поиск

Bloomberg отмечает, что Венгрия может не дать ЕС продлить антироссийские санкции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Евросоюз может столкнуться с невозможностью продления санкций против РФ в связи с планами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать это решение, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Евросоюз может в очередной раз вступить в столкновения с Орбаном из-за его отказа подписать соглашение о продлении санкций в отношении России", - отмечает агентство.

По словам источников Bloomberg, у Евросоюза пока нет "запасных вариантов для продления санкций на случай, если Орбан продолжит блокировать его".

В миреТрамп собирается "довольно скоро" поговорить с ПутинымТрамп собирается "довольно скоро" поговорить с ПутинымЧитать подробнее

Послы ЕС в ближайшие несколько дней проведут несколько встреч, на которых обсудят продление санкций в отношении РФ. Для продления необходима поддержка всех 27 членов ЕС. По данным источников, если дипломаты ЕС не смогут договориться о продлении санкций на этой неделе, вопрос перейдет на рассмотрение главам МИД стран Евросоюза, встреча которых пройдет в Брюсселе 27 января.

Член Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в среду призвал ЕС рассмотреть возможность введения дополнительных санкций, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоносителей. "Импорт российского сжиженного природного газа в настоящее время действительно растет, поэтому у нас все еще есть способы оказывать более сильное давление на Россию", - заявил Домбровскис на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

На прошлой неделе Орбан призвал Евросоюз отказаться от антироссийских санкций и наладить отношения с Россией.

В декабре Орбан заявил лидерам стран ЕС о готовности прибегнуть к вето на продление санкций, в результате чего срок их действия истечет 31 января. Орбан пояснил, что ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа; если Трамп пойдет на ослабление санкций, то премьер пообещал настаивать на аналогичном шаге со стороны ЕС.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Ранее Трамп заявлял, что планирует смягчить антироссийские санкции. Однако накануне он отметил, что США могут, напротив, ужесточить санкционный режим, если Россия откажется от переговоров по Украине.

ЕС ввел 15 пакетов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно состояться в конце января, через 11 дней после инаугурации Трампа.

Венгрия ЕС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Смена власти в Сирии

Генсек ООН рекомендовал отменить часть санкций против Сирии

Генсек ООН рекомендовал отменить часть санкций против Сирии

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

Все месседжи Трампа об одном: лучше делайте, как я сказал!

Все месседжи Трампа об одном: лучше делайте, как я сказал!

Молдавия отметила, что "Газпром" не резервировал на февраль мощности для Приднестровья

В ЕС и Великобритании готовы к ответным шагам в случае повышения Трампом пошлин

Уолл-стрит выросла во вторник

Уолл-стрит выросла во вторник

Что случилось этой ночью: среда, 22 января

Трамп собирается "довольно скоро" поговорить с Путиным

Трамп собирается "довольно скоро" поговорить с Путиным

Пять человек спасены при пожаре в Москве

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии148 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });