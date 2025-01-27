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Emaar Group из ОАЭ вложит $6 млрд в проекты в Грузии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Грузия и ОАЭ подписали меморандум об инвестициях на $6 млрд в грузинскую экономику, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Абу-Даби.

"Это соглашение, предусматривающее инвестирование в нашу экономику $6 млрд, будет иметь особое значение для развития нашей страны", - сказал Кобахидзе, отметив, что инвестиции будут реализованы компанией Emaar Group в Тбилиси, Батуми и приморском поселке Гонио в Аджарии.

Emaar Hospitality Group - владелец курортов, отелей, ресторанов и клубов отдыха в ОАЭ.

ОАЭ Ираклий Кобахидзе Emaar Hospitality Group Грузия
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