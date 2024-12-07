Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии на "негативный"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в инвалюте со "стабильного" на "негативный" и подтвердило РДЭ на уровне "BB", говорится в сообщении агентства.

В июне этого года Fitch Ratings изменило прогноз по РДЭ Грузии на "стабильный" с "позитивного".

"Fitch считает, что политическая и общественная поляризация заметно усилилась после спорных парламентских выборов в октябре, на которых партия "Грузинская мечта" сохранила власть, получив 89 из 120 мест. Оппозиция и большинство западных стран до сих пор отказываются официально признавать результаты, ссылаясь на злоупотребления, а оппозиция пообещала бойкотировать парламент", - поясняется в пресс-релизе.

По мнению Fitch, политические риски, вероятно, останутся очень высокими, что проявится в крупных протестах и юридических проблемах. Затяжной политический кризис может подорвать институциональную структуру и повлиять на доверие инвесторов и внутреннего рынка, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. В сочетании с ослаблением доверия к государственным институтам это может оказать негативное влияние на показатели госуправления в Грузии, которые традиционно были сильной стороной по сравнению с сопоставимыми странами.

Агентство отмечает, что протесты в Грузии усилились после решения властей об отсрочке диалога о вступлении в ЕС как минимум до 2028 года. "Если беспорядки обострятся, отношения с ключевыми западными странами могут еще больше обостриться, что может привести к снижению притока прямых иностранных инвестиций или многосторонних выплат", - говорится в пресс-релизе.

На этом фоне Fitch не ожидает возобновления текущей предупредительной программы МВФ (приостановлена в третьем квартале 2023 года), что ослабит способность небольшой, открытой и долларизированной экономики Грузии эффективно реагировать на внешние шоки.

Между тем, действующий рейтинг Грузии подтвержден с учетом сильного экономического роста (10% по итогам января-октября 2024 года). "Относительно хорошо диверсифицированная экономика, вероятно, останется устойчивой к продолжающемуся политическому кризису. По мнению Fitch, наблюдается длительный импульс потенциального роста экономики (на уровне 4,5% в год) за счет масштабного притока российских и украинских иммигрантов с 2022 года, что привело к добавлению стоимости и мощностей в секторах строительства и ИКТ. Fitch ожидает рост ВВП Грузии на уровне 8,7% в 2024 году, замедление до 5,3% в 2025 году и 5% в 2026 году.

При этом агентство ожидает, что инфляция в Грузии в 2025 году составит 2,1%, в 2026 году - до 2,3%. Кроме того, Fitch отмечается низкий дефицит госбюджета Грузии, который, по оценке, составит 2,7% ВВП в этом году, 2,5% в 2025 году и 2,3% в 2026 году.

Также агентство отметило умеренный уровень внешнего госдолга, который составляет в этом году чуть более 38% ВВП, а в 2025-2026 годах сформируется на уровне 38,7% ВВП.