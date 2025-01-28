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Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ о планируемой в ближайшее время встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

"Трамп сообщил журналистам сегодня (в понедельник - ИФ) вечером, что он планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "в не столь отдаленном будущем", - сообщил телеканал NBC.

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В ответ на просьбу уточнить сроки визита Трамп сказал, что "очень скоро".

Как ранее сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на информированных американских чиновников, Нетаньяху надеется встретиться с Трампом в Вашингтоне уже на следующей неделе.

"Чиновники (...) заявили, что детали могут быть согласованы во время поездки спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Израиль на этой неделе для переговоров с Нетаньяху", - отмечает агентство.

Оно обращает внимание, что если поездка состоится в эти сроки, Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, который встретится с Трампом с момента его вступления в должность.

Кроме того, газета The New York Times написала, что Трамп также сообщил о планах принять в Белом доме в феврале премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Дональд Трамп Израиль США Нетаньяху
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