Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи"

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на секунду вперед и теперь показывают 89 секунд до наступления полуночи. Об этом сообщается в ежегодном Бюллетене ядерных исследований, который издается университетом Чикаго.

Таким образом, сейчас человечество, по версии университета, находится ближе всего к апокалипсису, так как еще никогда за 78 лет существования часов стрелки не приближались так близко к полуночи.

В этом году опасными факторами, отрицательно влияющими на положение стрелок, назвали ядерное оружие, климатический кризис, искусственный интеллект, инфекционные заболевания, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Также в Бюллетене говорится, что "США, Китай и Россия несут ответственность за то, чтобы оттащить мир от края пропасти".

В последний раз стрелки сдвинулись в январе 2023 года сразу на 10 секунд вперед. До этого они оставались на отметке в 100 секунд несколько лет подряд. В 2024 году положение стрелок не менялось.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Показания часов рассчитываются ежегодно, в принятии решения участвуют 15 нобелевских лауреатов. По словам авторов Бюллетеня, часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".