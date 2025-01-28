Поиск

Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи"

Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи"
Фото: Kayla Bartkowski / Staff via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на секунду вперед и теперь показывают 89 секунд до наступления полуночи. Об этом сообщается в ежегодном Бюллетене ядерных исследований, который издается университетом Чикаго.

Таким образом, сейчас человечество, по версии университета, находится ближе всего к апокалипсису, так как еще никогда за 78 лет существования часов стрелки не приближались так близко к полуночи.

В этом году опасными факторами, отрицательно влияющими на положение стрелок, назвали ядерное оружие, климатический кризис, искусственный интеллект, инфекционные заболевания, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Также в Бюллетене говорится, что "США, Китай и Россия несут ответственность за то, чтобы оттащить мир от края пропасти".

В последний раз стрелки сдвинулись в январе 2023 года сразу на 10 секунд вперед. До этого они оставались на отметке в 100 секунд несколько лет подряд. В 2024 году положение стрелок не менялось.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Показания часов рассчитываются ежегодно, в принятии решения участвуют 15 нобелевских лауреатов. По словам авторов Бюллетеня, часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин готов выделить людей для переговоров с Киевом, но отметил нелегитимность Зеленского

Путин готов выделить людей для переговоров с Киевом, но отметил нелегитимность Зеленского

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Шольц обозначил позицию по претензиям Трампа на Гренландию

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });