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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на 10 секунд вперед

Сейчас часы показывают "90 секунд до полуночи"

Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на 10 секунд вперед
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса, сдвинулись на 10 секунд вперед и теперь показывают 90 секунд до наступления полуночи, объявили в Бюллетене ядерных исследований, издающимся университетом Чикаго.

При определении положения стрелок этих символических часов ученые учитывают риски, связанные с политической напряженностью, оружием, технологиями, изменением климата и эпидемиями.

В январе прошлого года часы остались на отметке в 100 секунд до "ядерной полуночи". В таком положении они находились несколько лет подряд.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Показания часов рассчитываются ежегодно, в принятии решения участвуют 15 нобелевских лауреатов. По словам авторов бюллетеня, часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".

США
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