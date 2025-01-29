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Дания намерена инвестировать в Арктике 1,6 млрд евро в оборону

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Дании собирается инвестировать в оборонные цели в Арктике и Северной Атлантике 1,6 млрд евро, в том числе для защиты Гренландии, следует из данных военного ведомства королевства.

В местных СМИ инвестиции рассматриваются как прямой ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию. Однако эти траты были запланированы еще ранее.

Дания собирается закупить беспилотники и инвестирует в дополнительные спутниковые возможности. Она также намерена принять на вооружение четыре патрульных корабля класса Thetis.

Дания США Арктика Гренландия Дональд Трамп
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