Финляндия может предложить США ледоколы, технологии и средства обороны

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия может многое предложить современным Соединенным Штатам, которые выступают за двусторонние соглашения, заявил президент Александр Стубб на радио Svenska Yle.

"У Финляндии есть возможности для переговоров в области ледоколов, технологий и обороны", - сказал он.

По словам Стубба, в международной политике США в целом произошли серьезные изменения, и политика стала несколько более нестабильной, чем раньше.

Он считает, что если Соединенные Штаты выполнят угрозу и установит 25-процентные тарифы для товаров из ЕС, Евросоюз отреагирует, например, заключив собственные новые соглашения о свободной торговле. Союз уже имеет десятки соглашений о свободной торговле с 70 странами.

По оценкам Стубба, реакция рынков может в конечном итоге побудить Трампа изменить свою торговую политику, основанную на пошлинах.

"Правда в том, что пошлины не принесут пользы Соединенным Штатам. Они вызывают инфляцию и ослабляют экономику страны", - отметил Стубб.

Он усомнился, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО, несмотря на то, что США больше не высказывают особой приверженности ряду глобальных организаций, таких как как ООН, ВТО или Парижское соглашение по климату.

Свои оценки Стубб оправдывает в том числе и прямыми выгодами, которые США получили от НАТО.

"Как часть Евросоюза и НАТО, мы можем попытаться убедить Трампа в том, что остаться в НАТО - это хороший компромисс", - сказал президент.